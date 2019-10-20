تراند اليوم : هانى شاكر : حمو بيكا فاشل و ساقط و مش هيغني

ردت نقابة المهن الموسيقية علي الفيديو المسيئ لحمو بيكا الذي لا يعترف فيه بالغناء المصري الأصيل ونجوم الغناء المصرين وأنه في حالة عدم حصوله على عضوية النقابة سوف يحطم مبنى النقابة وادعى كذبا على أعضاء المجلس بأقوال مجرَّمة في قانون العقوبات.

وكان ذلك بسبب رفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمدينة دمياط وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل.

وأفادت نقابة المهن الموسيقية أن المدعو حمو بيكا سبق ودخل لجنة اختبار عضويات برئاسة الموسيقار حلمي بكر ورأت اللجنة عدم صلاحيته للغناء.

وكانت النقابة قد أصدرت قرارا بمنع مطربي المهرجاتات من الغناء ومن بينهم حمو بيكا وهذا المنع في إطار دور النقابة في الارتقاء بالذوق العام ومنع الإسفاف والتردي والألفاظ التي تخدش الحياء العام.

وقد اتخذت النقابة الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا بالتهديد بالبلطجة والادعاء كذبا على أعضاء المجلس.