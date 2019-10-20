نجلُ بيكهام يواعد ممثلةً أكبر منه بسنوات وتُشبه والدته فيكتوريا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - واعد المصوّر بروكلين بيكهام نجل لاعب المنتخب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، الممثلة فيبي تورانس، التي تكبُره بخمس سنوات.

ودخل بروكلين في العلاقة مع الممثلة البالغة من العمر 25 عامًا، بعد انفصاله عن صديقته السابقة عارضة الأزياء هانا كروس هذا الصيف.

ووفقًا للتقارير، فإن أصدقاء بروكلين دائمًا ما يُعلّقون على الشبه بين فيبي ووالدته مُصمّمة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام، وهو الأمر الذي أزعج بروكلين.

من جانبها، أخبرت فيبي أصدقاءها أنها في الواقع قد قامت ببعض العمليات التجميلية لتتشبّه بفيكتوريا في أول حياتها المهنية كعارضة أزياء، وأنها لم تظن يومًا أنها ستقابل نجمتها المُحببة.

ويُعتقد أن الممثلة تحظى بشعبية لدى عائلة بروكلين، حيث يقوم شقيقه الصغير روميو، 17 عامًا، بمتابعتها على إنستغرام.

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وتُعد فيبي ابنة لاعب الجولف المحترف السابق سام تورانس، وشاركت في فيلم الرعب Mandy the Doll وفي فيلم Six Rounds.

ويأتي ذلك في أعقاب انفصال بروكلين عن عارضة الأزياء هانا كروس في الصيف، وكان الثنائي معًا لمدة تسعة أشهر ولكنهما اختلفا سويًا عدة مرات قبل الانفصال.

وكانت الشرطة قد تدخّلت في مشادّة كلامية وقعت بين بروكلين وهانا كروس أثناء وجودهما في حفل فاخر في فندق "مارتينيز" بفرنسا خلال حضورهما مهرجان كان السينمائي، وقال مصدر حينها أن كلاهما كانا في حالة سكر وتبادلا الشتائم.