نانسي وسيرين ونادين وميريام يُظهرن أمومتهنَّ بعيدًا عن النجومية.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرصت فنانات لبنانيات على إظهار أمومتهنّ مع أبنائهنّ خلال الأيام القليلة الماضية ووثقنَ بمقاطع فيديو لحظات السعادة، رغم أن هناك الكثيرات يُفضلن عدم نشر أية صور تتعلّق بأطفالهنّ ومشاركتها للجمهور عبر مواقع التواصل.

ونشرت نانسي عجرم مؤخرًا مقطع فيديو جمعها بابنتها الصغرى "ليا"، عبر حسابها في إنستغرام، وتخلّل جلستهما أغنية "كأنو هيدي الأحاسيس"، التي كانت قد أهدتها لابنتها "ليا" الصغيرة عند قدومها.

وظهرت نانسي في الفيديو وهي تلاعب وتُقبّل ابنتها "ليا" من داخل منزلها، وعلّقت: "قلبي"، باديًا عليها لحظات الأمومة بعيدًا عن نجوميتها.

وكانت نانسي قد كشفت عن صور ابنتها الثالثة "ليا"، بشكل واضح وذلك خلال احتفالها بإحدى المناسبات، علّقت عليها وقتها: "لبّستك الأبيض ومن قلبي عم صلّي.. كل إيامك تكون مضوايي فرح وحب.. انت بسمة حياة الماما والبابا واخواتك".

وقبل أيام أيضًا ظهرت الفنانة ميريام فارس في مقطع فيديو برفقة ابنها "جايدن"، كان ذلك خلال قيام الفارس بتوصيل ابنها من المدرسة إلى المنزل، وكانا يتراقصان بعفوية وتلقائية على وقع أغنيتها "قومي".

كما انتشر مقطع فيديو في وقت سابق للفنانة ميريام فارس وهي تلهو مع ابنها جايدن، علّقت عليه وقتها:" ما في كلام بعبّر عن مدى سعادتي السنة بعيد الأمهات خاصة انّو السنة أوّل مرة بسمع جملة bonne fête Mama من حبيب قلبي جايدن ينعاد على إمي وكل أمهات العالم".

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ورغم أن الفنانة نادين نسيب نجيم قد أثارت التساؤلات بين محبيها مؤخرًا بسبب نشر صور طفليها "هافن وجيوفاني" بين الحين والآخر، وتحديدًا بعد انفصالها عن زوجها هادي أسمر، غير أن البعض تكهّن بأنها قد أظهرتهما للتأكيد على أنها تحافظ عليهما ولم تتركهما للحظة واحدة، وأنهما لا يزالان في حضانتها.

ونشرت نادين فيديو وهي تقوم بتوصيل ابنيها إلى المدرسة، وكتبت:"صباح الخير مني ومن ولادي نحنا ورايحين على المدرسة".

كما ظهرت الفنانة سيرين عبد النور وهي تستمتع بلحظات أمومتها مع ابنها "كريستيانو"، حيث نشرت مقطع فيديو وهي تلهو مع ابنها بشكل مرح، مستخدمة منديلًا ورقيًا وسط ضحكاته البريئة وعلّقت على الفيديو: "غرامي هل الضحكة يللي مجننتني".

ولم يكن هذا الفيديو هو الوحيد الذي حرصت عبد النور أن تشاركه الجمهور برفقة ابنها، فقد ظهرت وهي تلهو مع "كريستيانو" أيضًا داخل المنزل، وعلّقت قائلةً:" بدو ينام وبدو يلعب بنفس الوقت".

وحظيت فيديوهات الفنانات مع أبنائهنّ تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، حيث دائمًا ما يستحسن صور ومقاطع فيديو الأطفال في لحظات الضحك واللهو مع أمهاتهم.