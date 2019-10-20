هكذا علق شاروخان على استقباله بمهرجان الرياض

حرص النجم العالمي شاروخان على توجيه رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ومنظمي حفل تكريم نجوم العالم بموسم الرياض الفني.

وشارك شاروخان متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر بتغريدة وجَّه من خلالها الشكر لرئيس هيئة الترفيه، وقال «شكراً لك على حسن الضيافة، وقضيت وقتاً رائعاً، وأتطلع إلى بعض القصص الرائعة في الأفلام من المملكة العربية السعودية كل التوفيق لبرنامج Vision 2030».

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وقد انطلقت أحداث موسم الرياض الفني بحفل كبير في أحد الفنادق الكبرى بالمملكة العربية السعودية، وحضر الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم: هشام ماجد، وشيكو، وأشرف عبد الباقي، وبيومي فؤاد، وبوسي شلبي، وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن.

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وقد كرَّم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، مجموعة كبيرة من نجوم الفن هم: جاكي شان وشاروخان وفاندام ورجاء الجداوي ويسرا وإسعاد يونس وناصر القصبي وفنان العرب محمد عبده وأمير الغناء العربي هاني شاكر وأحلام وسعاد عبد الله.

عدد كبير من العروض الترفيهية ضمن موسم الرياض

ومن المقرر أن يشهد موسم الرياض عدداً من العروض الفنية المهمة من بينها مسرحية الملك لير التي يقوم ببطولتها: الفنان يحيى الفخراني ورانيا فريد شوقي وهبة مجدي وريهام عبدالغفور ومجدي كامل وأحمد فؤاد سليم ومحمد فهيم وأحمد عزمي، وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن.

كما يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي كبير بالمملكة العربية السعودية، وقد غادر القاهرة منذ ساعات للتحضير لحفله الأول بالمملكة الذي يسعى ليخرج بشكل مميز ومختلف.

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