رأي نسرين طافش بـ”نادي الرجال السري”.. إليكم ما قالته

متابعة بتجــــــــــــرد: صرّحت الفنانة السورية نسرين طافش، أنها لا تعلم مصير الجزء الثاني من فيلم “نادي الرجال السري”، للمخرج خالد الحلفاوي، وهو من بطولة الفنان كريم عبد العزيز.
وأضافت طافش، أن “الجهة المنتجة طرحت فكرتين للفيلم الجديد، إحداهما تقديم جزءٍ ثانٍ من الفيلم بالاسم نفسه، وفكرة أخرى بعنوان نادي النساء السري”. ولفتت إلى أنها لا تعرف أي من الفكرتين سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الفنانة السورية أنها تعتز كثيراً بتجربتها في هذا الفيلم، الذي اعتبرته جواز مرورها إلى الجمهور المصري، لتوافر عناصر النجاح فيه، بدءاً من مخرجه خالد الحلفاوي، والسيناريست أيمن وتار، ونجوم الفيلم كريم عبد العزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني وبيومي فؤاد. وتوقعت أن تتزايد درجة معرفة المصريين بها عند عرض الفيلم تلفزيونياً.
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