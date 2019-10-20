أصالة تعلق على الوضع في لبنان بـ"المرأة التي طفح كيلها من خيانة زوجها"

علقت الفنانة السورية، أصالة نصري، على المظاهرات والاحتجاجات التي يشهدها لبنان حاليا بطريقتها الخاصة، واصفة إيها بـ"الست".

وكتبت أصالة في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر"، أن "الشّعب عامل متل الستّ اللي ما بتطلب الانفصال إلا إذا شريكها خانها وبالغ في خيانتها... وأن كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده".

قد يهمك ايضاً:

أصالة تُعيد نشر مقطع من "حالة كركبة" تعبيرًا عن حالتها السيئة

نجوى كرم تُعلن أنها ستُصالح أحلام وأصالة