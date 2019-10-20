علقت الفنانة السورية، أصالة نصري، على المظاهرات والاحتجاجات التي يشهدها لبنان حاليا بطريقتها الخاصة، واصفة إيها بـ"الست".
وكتبت أصالة في تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر"، أن "الشّعب عامل متل الستّ اللي ما بتطلب الانفصال إلا إذا شريكها خانها وبالغ في خيانتها... وأن كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده".
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كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تعلق على الوضع في لبنان بـ"المرأة التي طفح كيلها من خيانة زوجها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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