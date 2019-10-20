شاهد.. مراسلة تلفزيونية تتصدى لقوى امنية حاولت اعتقال شاب في مظاهرات لبنان!

كتب امير فتحي في الأحد 20 أكتوبر 2019 12:57 مساءً - حاولت القوى الامنية اللبنانية اعتقال احد المشاركين في المظاهرات التي تشهدها ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت.
ولكن الشاب تمكن من الافلات من القوى الامنية واللجوء الى الاعلام حيث جرت مناوشة بينه وبين القوى الامنية امام مراسلة تلفزيون الجديد حليمة طبيعة التي وقفت الى جانبه مع العديد من المتظاهرين ومنعت القوى الامنية من اعتقاله وتوقيفه .
وبعد حل الاشكال اشار الشاب الى انه لبناني ويتظاهر سلمياً وهو كان يوزع الطعام على المتظاهرين ولا يحمل اي سكين او سلاح.
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