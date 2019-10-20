شاهد.. ساحر يبهر عمرو الليثي بقدرته على فتح اي هاتف!

كتب امير فتحي في الأحد 20 أكتوبر 2019 08:51 صباحاً - استضاف الإعلامي المصري عمرو الليثي في برنامج “واحد من الناس” على قناة النهار شابا قام بعرض قدراته السحرية.
وادهش الشاب، الذي يطلق على نفسه اسم “الساحر عزام”، الليثي بقدرته على فتح اي هاتف محمول دون الحاجة إلى رقمه السري او البصمة.
ثم قام بعدها “الساحر عزام” بتحويل ورقة من فئة 100 جنيه مصري إلى 100 دولار امريكي وسط ذهول الليثي.
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