خالد سليم يُعارض مخرجة مسلسله ويَرفض هذا الأمر!

متابعة بتجـــــــــــرد: يواصل الفنان المصري ​خالد سليم​ تصوير مشاهده في مسلسل “بلا دليل” والذي يتقاسم بطولته أمام التونسية درة. وقد أفادت بعض المصادر المقربة من العمل بأن المخرجة منال الصيفي حاولت الإستعانة بدوبلير أثناء تصوير أحد مشاهد المطاردة في طريق العين السخنة، إلا ان خالد سليم أصر على تنفيذ المشهد بنفسه واعتبر أن ذلك نوع من المصداقية في الشخصية التي يقدمها، وأيضًا لكى يؤكد على مهاراته في مشاهد الأكشن وموهبته في التمثيل. المسلسل يشارك في بطولته درة ونيكولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال ومن اخراج منال الصيفي.

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