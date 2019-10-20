آخر تحضيرات مسلسل “الاختيار.. البطل أحمد المنسي”

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف الفنان المصري أمير كرارة، أنه يواصل تحضيرات مسلسله الجديد “الاختيار.. البطل أحمد المنسي” مع السيناريست باهر دويدار والمخرج بيتر ميمي، تمهيداً لعرضه في رمضان المقبل.

وأضاف كرارة في تصريحات له، أنه يعي جيداً حجم المسؤولية عليه في مسلسله الجديد، لا سيما أن أسطورة أحمد المنسي، شهيد الصاعقة، عالقة في أذهان المصريين، وخصوصاً أنه كان عاشقاً لتراب مصر، حسبما يتضح في رواية استشهاده وحكايات المقربين منه.

وأشار كرارة إلى وجود اختلافين بين شخصية “سليم الأنصاري” في مسلسل “كلبش” وشهيد الصاعقة أحمد المنسي، إذ قال: “وجه الأنصاري كان عبوساً في أحيان كثيرة، وذلك على عكس المنسي، الذي كان بشوشاً في صوره، كما أن تعاملات الأخير، كانت تتسم بالبساطة والطيبة، أما الأنصاري فكان عنيفاً وقاسياً في تعاملاته مع الغير، ولكن يظل عشق الوطن هو القاسم المشترك ما بين الشخصيتين”.