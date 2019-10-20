شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة ينضم إلى فريق عمل فيلم "حضور وانصراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان محمد جمعة إلى فريق عمل فيلم "حضور وانصراف" الذى يشارك فى بطولته مع مجموعة من الفنانين، ويجسد أحد الأدوار المهمة ضمن أحداثه التى تدور فى إطار الكوميديا الخفيفة وتقدمه بشكل جديد عن اعماله السابقة حيث صور عدد من مشاهده فى العمل، كما أكد فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”.

فيلم "حضور وانصراف" تدور أحداثه فى إطار كوميدى ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد ثروت وبيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومن إنتاج شركة سينرجى وتم تصوير عدد من مشاهده مؤخرا.

يذكر أن آخر أعمال محمد جمعة السينمائية فيلم "الممر" تم عرضه مؤخرا على شاشة التليفزيون احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، وهو الأمر الذى أسعد قطاعا كبيرا من الجمهور، خاصة من محبى السينما الذين لم يشاهدوا الفيلم فى دور العرض، وذلك بعدما حقق الفيلم إيرادات كبيرة أثناء طرحه؛ بسبب حالة الإقبال عليه مثلما ظهر فى ردود الفعل.

وشارك فى بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، كضيوف شرف.