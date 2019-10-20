ليدي جاجا تتعرض لموقف محرج على المسرح.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعرضت المطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا، خلال حفل لها بمدينة لاس فيجاس لموقف محرج، حيث شقت من المسرح نحو الجمهور؛ بسبب حماس أحد الموجودين بالحفل الذي دفعه إلى الصعود وحمل “جاجا” على صدره فسقط الإثنين إلى الأسفل.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد سلطت الضوء على الأمر خصوصًا في إنستجرام بنشر وتداول مقطع الفيديو التي ظهرت خلاله جاجا وهي تسقط من أعلى المسرح على الجمهور، في مشهد مكرر من سقوطها قبل ثلاث سنوات من أحد المسارح بلاس فيجاس، لكن الصدفة لعبت دورها معها، ليس مثل تلك المرة.

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وكانت المطربة والنجمة الأمريكية ليدي جاجا، قد نشرت مراحل الروتين الخاص بها الذي تقوم به بعد كل حفلة تؤديها على المسرح وسط الجمهور، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام.

النجمة العالمية الشهيرة البالغة من العمر 33 عاما، وثقت منشورها بثلاثة صور لمراحل معالجتها النفسية والروحية بعد الحفلة، بدأت بحمام من الثلج من مدة 10:5 دقائق ومن ثم حمام من الماء الساخن لمدة 20 دقيقة، وفى النهاية ارتداء البدلة الضاغطة على العظام والمفاصل بداخلها بعض كرات الثلج لمدة 20 دقيقة.

والجدير بالذكر أن النجمة ليدي جاجا كانت قد أعلنت أن ألبومها المقبل يحمل اسم “Adele”، ما رآه متابعوها إشارة واضحة إلى ربط اسم الألبوم باسم المطربة العالمية.