شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. مايا دياب تشارك في مظاهرات لبنان والان مع التفاصيل

حرصت النجمة اللبنانية مايا دياب على المشاركة فى مظاهرات لبنان الأخيرة، وفاجأت متابعيها بنشر فيديو له عبر حسابها على إنستجرام من المظاهرات.

مايا دياب ظهرت خلال الفيديو وهى تحمل علم لبنان وتقف على سيارتها أثناء مشاركتها فى المظاهرات التى حرصت من خلالها على توجيه رسالة إلى الشعب اللبنانى من أجل مساندته فى احتجاجاته الأخيرة.

وقد اجتاحت سلسلة من الحرائق الواسعة، الاثنين الماضى، عددا من المناطق اللبنانية، خاصة فى نطاق محافظة جبل لبنان، حيث أتت الحرائق على مساحات كبيرة من الغابات والأشجار، كما حاصرت العديد من المنازل وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق لتتفجر بعدها تظاهرات عديدة فى أغلب المدن اللبنانية.