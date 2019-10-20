جينيفر أنيستون تدخل موسوعة جينيس

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت النجمة والممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون، أن تدخل موسوعة “جينيس” العالمية، وذلك بعدما حققت رقما قياسيا جديدا، حيث حصد حساب الممثلة الشهيرة على تطبيق إنستجرام مليون متابع فى 5 ساعات و16 دقيقة فقط، بحسب الموقع الرسمى لموسوعة “جينيس”.

النجمة العالمية كانت قد انضمت علنا ​​إلى إنستجرام هذا الأسبوع، لكن جينيفر كشفت أنها كانت تستخدم المنصة سرا لفترة من الوقت الآن، وذلك بفضل حساب سرى قامت بإنشائه، وفقا لموقع businessinsider الأمريكى، وظهرت أنيستون فى برنامج حوارى فى وقت متأخر من الليل لـ Jimmy Kimmel، حيث اعترفت بأنها لديها منذ فترة طويلة “حساب سرى” على إنستجرام.

ويبدو أن جينيفر أنيستون ليست أول المشاهير الذين اعترفوا باستخدام حساب سرى على وسائل التواصل الاجتماعى ليس لنشر المحتوى، لكن فقط لمراقبة ما يحدث هناك، حيث سبق وأن كشفت جينيفر لورانس فى مقابلة أجريت معها العام الماضى أنها بينما لا تواجه حسابات وسائل التواصل الاجتماعى علانية، فهى تتلصص على الإنترنت، حيث قالت: أنا أشاهد، أنا لا أتكلم.

والجدير بالذكر أنه لا يتضح عدد المشاهير الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعى بهذه الطريقة إلى جانب جينيفر لورانس وجينيفر أنيستون، لكن حتى الآن فإن الحسابات السرية التابعة لجينيفر لورانس وجينيفر أنيستون غير معروفة تمامًا ولا تُستخدم لنشر الصور التى لا تستحق حساباتهما الرئيسية.