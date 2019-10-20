دينا فؤاد تشارك محمد رجب بطولة «الأخ الكبير»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تشارك الفنانة المصرية دينا فؤاد فى بطولة مسلسل “الأخ الكبير” للنجم محمد رجب، الذى ينطلق تصويره خلال أيام فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وتجسد دينا فؤاد دور مهم ومحورى خلال الأحداث.

وكان مؤلف العمل أحمد عبد الفتاح، قد انتهى من كتابة 25 حلقة من حلقات مسلسله الجديد “الأخ الكبير” بطولة النجم محمد رجب، وإخراج إسماعيل فاروق، حيث ينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وتجرى الجهة المنتجة للعمل ابرام باقى التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة، وذلك للعرض فى الموسم الشتوى.

مسلسل “الأخ الكبير” من بطولة محمد رجب وعبير صبرى وهبة مجدى ومحمد عز ومحمود حجازى وهاجر أحمد، وراندا البحيرى، وإنتاج شركة سينرجى وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق ومن المقرر تصويره ما بين مدينة الإنتاج الإعلامى وشوارع أكتوبر والتجمع الخامس.

وكان آخر أعمال الفنانة دينا فؤاد مسلسل “قيد عائلى”، حيث حققت من خلال الشخصية التى قدمتها نجاحاً جماهيرياً مع المخرج تامر حمزة وشارك فى بطولة العمل كل من الفنان صلاح عبد الله وبوسى وميرفت أمين وعزت العلايلى ودنيا عبد العزيز وسيمون وأخرون من النجوم.