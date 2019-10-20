معجب يمزق فستان لبلبة ليلتقط صورة معها.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة المصرية لبلية لموقف لا تحسد عليه، وذلك بسبب إصرار أحد معجبيها على التقاط صورة معها في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي.
أحد معجبي لبلبة ظل يطاردها في طريقها للخروج من قاعة الافتتاح بعد انتهاء الحفل كي يلتقط صورة معها، وأثنا مطاردته لها ضغط على ذيل فستانها مما تسبب في تمزقه.
والغريب في الأمر، أن الفنانة المصرية لم تنفعل رغم أن المعجب تسبب في إحداث تمزق بالفستان، لكنها توقفت عن السير والتقطت معه بعض الصور.
وكان فستان لبلبة قد عرضها لموقف محرج آخر خلال الحفل، حيث أنه رغم تألقها في هذه الإطلالة، إلا أنها تعثرت في ذيل الفستان الطويل وكادت أن تسقط، بينما كان المصورين يلتفون حولها.
يذكر أن مهرجان الإسكندرية قد شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن ومنهم رانيا فريد شوقي، أيمن زيدان، محيي إسماعيل، ونبيلة عبيد، والتي تم تكريمها خلال حفل الافتتاح.
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