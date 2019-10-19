اختيار منى زكي لمنحها نجمة «دبي ستارز».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقع الاختيار على النجمة المصرية منى زكي لمنحها أفضل نجمة مميزة من “دبي ستارز”، وذلك في حفل من المقرر إقامته في دبي خلال شهر أكتوبر الجاري.

صفحة “دبي ستارز” على موقع “انستجرام” نشت مقطع فيديو كشفت خلاله أسباب اختيار منى زكي، وهذه الاسباب هي: “نجمة رائدة في العالم العربي، فازت بجائزة أفضل ممثلة في الدراما في حفل الموريكس دور، سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة اليونيسيف، مبروك منى زكي”.

الصفحة أرفقت الفيديو بتعليق: “نجمتنا اليوم هي من أكثر الممثلات موهبة وأنوثة في العالم العربي. منى زكي، أنت نجمة #دبي_ستارز”.

منى عبرت عن سعادتها الشديدة بهذا الاختيار، وأعادت نشر مقطع الفيديو على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “شكرًا لدبي ستارز على هذه الإشادة”.

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ومنى زكي ممثلة مصرية بدأت حياتها الفنية وهي بعمر الـ 13 عام، من خلال مسرحية “بالعربي الفصيح” مع الفنان محمد صبحي، آمن بموهبتها الفنان الكبير الراحل أحمد زكي واختارها لتشاركه ثلاثة أعمال وهي “أضحك الصورة تطلع حلوة”، و”أيام السادات”، وآخر أفلامه “حليم”.

قدمت عدد كبير من الأعمال السينمائية، والتي حققت من خلالها شهرة كبيرة وحصلت عنها على الكثير من الجوائز، ومنها: “أفريكانو، مافيا، أيام السادات، دم الغزال، أبو علي، عن العشق والهوى، تيمور وشفيقة، أحكي يا شهر زاد، ولاد العم، أسوار القمر، من 30 سنة”، وغيرها.

كما قدمت عدد من الأعمال الدرامية، ومنها: “الضوء الشارد، جحا المصري، السندريلا، آسيا، أفراف القبة، كما شاركت في عدد من المسرحيات، منها: “يا مسافر وحدك، وعفروتو، وكده أوكيه”.