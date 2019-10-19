محمد رمضان يتعهد بتعويض الطيار المفصول من عمله بعد واقعة دخوله قمرة القيادة

رد الفنان محمد رمضان على البيان الذي أصدرته وزارة الطيران المدني المصري، الخميس، بإلغاء رخصة الطيار الذي سمح له بدخول قمرة القيادة، وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية.

كشف رمضان، أن هذا الطيار تعرض للأذى بسببه ولن يتركه، وسيعوضه بشيء آخر عما تعرّض له من عقوبات، مضيفًا: "الراجل كان قافل لوحة المفاتيح بالكامل"، وبسؤاله عما إذا كان سيجد له عملا آخر، أجاب: "دي حاجة تخصني وحدي".

كانت وزارة الطيران المدني قد أصدرت بيانا توضح من خلاله العقوبات المفروضة على قائد الطائرة التي سمح للفنان محمد رمضان بالجلوس في "الكابينة" والتقاط فيديو وهو يقود الطائرة وكذلك مساعده.

وجاء في البيان الذي نشرته صفحة الوزارة الرسمية عبر موقع Facebook: "بالإشارة وإلحاقا لبيان وزارة الطيران بشأن ما تم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من وجود مقطع فيديو مصور يظهر به أحد الفنانين المشهورين وهو جالس محل الطيار المساعد على متن طائرة لأحدى شركات الطيران الخاصة فى رحله خاصة لصالح الفنان المذكور، وتظاهره بتولي قيادة الطائرة".

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وتابع البيان: "أصدر وزير الطيران المدني المصري تعليماته إلى سلطة الطيران المدني من منطلق مسئوليتها عن السلامة الجوية بجمهورية مصر العربية بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف علي ملابسات تلك الواقعة، وبناء على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري إتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسئولة، حيث تقرر الأتي:

- إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أيه أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية.

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- سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

وأكدت وزارة الطيران المدني المصري في البيان على ثقتها بشركات الطيران المصرية والتزامها بتطبيق المعايير القياسية الدولية لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة، وكذلك ثقتها في مهنية وحرفية الطيارين المصريين والتزامهم بالتشريعات والقوانين التي تحقق أعلى معدلات السلامة الجوية حيث تعد هذه الواقعة عملا فرديا ولا يدل على عدم انضباط والتزام الطيارين المصريين بالمعايير الدولية، حيث أن صناعة الطيران المدني هي صناعة تقوم بالأساس علي الإلتزام المطلق بمعايير السلامة الجوية ولا مجال للتهاون مطلقا مع أي إخلال أو استهتار أو تجاوزات لتلك المعايير.

كان رمضان ظهر يوم 13 أكوبر الجاري في فيديو على حسابه الرسمي على Twitter أثناء دخوله كابينة قيادة الطائرة، لخوض تجربة جديدة كما قال، وجلوسه علىى كرسي القيادة.

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