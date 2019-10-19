Oct 19, 2019
شاركت الممثلة نادين ن. نجيم في المظاهرة التي عمّت لبنان، أمس الجمعة، إلى جانب نخبة كبيرة من أهل الفن.
لكن مشاركة “نجيم” في المظاهرة لم تمر مرور الكرام، خاصة بعدما تعرضت لانتقادات كثيرة اثر انتشار فيديو لها وهي غاضبة، مشيرة الى أنها ضحّت وتركت ولديها في المنزل واستغرق معها الطريق ساعتين لتصل إلى وسط بيروت. وتابعت “نجيم”: “ينتقدوننا بتعليقاتهم ويقولون اننا كمشاهير نعيش “بغير عالم” فأين هم الآن الذين ينتقدوننا؟ لماذا لا يشاركون في المظاهرة”.
نادين تلقت الكثير من الرسائل الداعمة من رواد مواقع التواصل، حيث أكدت في تغريدة ان قلبها وضميرها مرتاحين وشعرت بسعادة كبيرة بسبب مشاركتها في المظاهرة ولأول مرة ترى فقط العلم اللبناني، أحبك يا لبنان وأحب كل اللبنانيين، حتى هؤلاء الذين وجهوا لها كلاماً مسيئاً، وقالت “ما رح ازعل لانه لبنان اليوم اهم منا كلنا”.
كانت هذه تفاصيل خبر نادين نجيم ترد على المنتقدين: “ما رح ازعل لأن لبنان اليوم أهم منا كلنا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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