شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تامر حسنى فى حفل كامل العدد بمدينة الرياض فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم تامر حسنى، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا ضخما فى الرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات الموسم الترفيهى، وهذا الحفل لم يكن الأول لتامر، بل أحيا على مدار الأسابيع القليلة الماضية العديد من الحفلات ما بين مصر وسلطنة عمان ودبى، وقام بغناء عدد من أغانيه منها "عيش بشوقك" و"ناسينى ليه" و"كل مرة" و"كفاياك أعذار" وغيرها.



تامر حسنى

وفى سياق آخر ينتظر حسنى عرض فيلمه "الفلوس" المقرر طرحه بدور العرض يوم 3 يناير المقبل، ويشارك فى بطولته تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، وظهور عدد من النجوم ضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى.





تامر حسنى

وانتهى تامر حسنى حاليا من تصوير كليب أغنية "لولاك حبيبى" على طريقة الفيديو كليب، الذى يقدم من خلالها المخرج أحمد المصرى نجل الفنان ماجد المصرى، ومن المتوقع أن يطرحها خلال الأيام المقبلة عقب الانتهاء من أعمال المونتاج والجرافيكس.

Advertisements



تامر حسنى

فيلم "مش أنا" يعد التعاون الأول بين تامر حسنى والمخرجة سارة وفيق، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، ومن إنتاج T H برودكشن وسينرجى فيلمز.



