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السفارة السعودية تعلن عن بدء إجلاء المواطنين السعوديين من لبنان

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في السبت 19 أكتوبر 2019 11:49 صباحاً - أعلنت سفارة المملكة العربية في العاصمة اللبنانية ” بيروت ” عن بدء المرحلة الأولى من خطة إجلاء المواطنين السعوديين من لبنان اعتبارا من فجر اليوم على خلفية الأحداث والتظاهرات التي تشهدها لبنان في الوقت الحالي .

وكشفت سفارة المملكة في بيان لها أن المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارىء قد نجحت .. حيث بدأت عمليات إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي ” مطار بيروت ” ابتداء من الساعة الخامسة فجر اليوم .

وأعربت السفارة السعودية عن تقديرها وامتنانها لتعاون قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي .. معربة عن أملها في أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار .

وكانت السفارة قد حذرت المواطنين من السفر إلى لبنان سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى وذلك حرصا على سلامتهم .

وتشهد لبنان موجة من التظاهرات والاضطرابات العنيفة منذ ثلاثة أيام احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وسوء الأحوال الاقتصادية والمالية للبلاد .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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