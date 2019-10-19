من صورتها مع عمرو دياب ودينا الشربيني لعملية تجميل أنفها.. هل تتعمد هند البلوشي إثارة الجدل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بات العديد من الفنانين يعرفون أهمية السوشال ميديا في حياتهم خاصًة أنهم يروجون من خلالها لأعمالهم ومشاركة الجمهور بعضًا من حياتهم الخاصة، ما يجعلهم محط أنظار من متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجماهيرهم في المنازل ناهيك عن وسائل الإعلام المختلفة.

ولكن بعض الفنانين أقدموا على استخدام السوشال ميديا من باب إثارة الجدل حولهم خاصًة هؤلاء الذين لا يوجد لديهم نشاطًا فنيًا مكثفًا، ومن بين هؤلاء الفنانة الكويتية هند البلوشي.

وظهرت هند البلوشي مؤخرًا في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهي بأنف مغطى قيل أنه أول ظهور لها بعد خضوعها لعملية تجميل في أنفها.

وخرجت هند البلوشي من عيادة طبيب التجميل لتكشف تفاصيل جديدة، وكانت تضع وقتها ضمادة على أنفها لتؤكد أنها خضعت بالفعل لعملية تجميلية في أنفها بسبب تعرضها لحادث سير تسبب في تهشم أنفها وفكها ولذلك حرصت على تصغير الأنف.

وقالت هند البلوشي عبر مقطع الفيديو إن زيارتها للطبيب جاءت بسبب إزالتها للضمادات عن أنفها والكشف عن شكله النهائي الأمر الذي نال إعجابها بعد رؤيته وتعديله خاصًة أنه لم يعجبها أنفها بعد تهشم جزء كبير منه بسبب حادث السير.

وتفاعل الجمهور مع هند البلوشي حيث نال ظهورها الأخير بعد تجميل أنفها إعجابهم إضافة إلى أنهم شجعوها على جرأتها بالكشف عن الشكل الأمامي للأنف أمام الجميع.

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ولم تصدق الغالبية الأكبر من الجمهور أن خضوعها لعملية تجميلية في أنفها بسبب حادث سيارة، وأنها خضعت للتجميل وأرادت أن تختلق حجة واهية لتبرر ما أجرته في أنفها حيث جاءت أغلب تعليقات المتابعين حول كثرة خضوع هند البلوشي لعمليات تجميل.

وما يؤكد على حديث المتابعين أن الفنانة هند البلوشي كشفت مسبقًا عن خضوعها لجلسات من لتذويب الدهون والتخلص من السيلوليت وخاصًة في الأماكن المستعصية في جسمها دون اللجوء لعملية جراحية تجميلية كشفط الدهون كما أنها خضعت أيضًا لإزالة الفيلر من وجهها.

وما يؤكد أنها تتعمد إثارة الجدل حولها هو ظهورها منذ قرابة الشهر ونصف في صورة مع عمرو دياب ودينا الشربيني واستخدمت في تعليقها على الصورة مصطلح "زوجة" على الفنانة دينا الشربيني رغم أنها هذا لم يحدث من قبل من إحدى الفنانين وأصبحت الكويتية هند البلوشي أول فنانة تستخدم هذا المصطلح ما جعلها حديث التواصل الاجتماعي وقتها.