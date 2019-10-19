جينيفر لورانس تقرر الزواج بشكل مفاجئ

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
قررت النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار جينيفر لورانس، البالغة من العمر 29 عامًا، وخطيبها كوك ماروني، البالغ من العمر 34 عامًا، عقد قرانهما يوم السبت 19 أكتوبر، أمام 150 ضيفًا في مكان رائع بولاية رود آيلاند، بعد ارتباط دام ثمانية أشهر.
ووفقا لجريدة الديلي ميل البريطانية، كانت النجمة العالمية قد استعانت بمساعدة من منظم حفلات الزفاف مارك سيد لوضع ترتيبات الحفل، بحيث يليق بالحضور من أصدقائهم وعائلتهم.
وكشفت الصحيفة نقلًا عن مصدر مقرب من العروسين، بأن حفل الزفاف سيحوي قائمة شهية من الطعام تم إعدادها لتناسب أذواق الجميع، مع كوكتيلات خاصة.
وبحسب موقع تي أم زد سيتم استقبال الضيوف بصواني من المقبلات اللذيذة بما في ذلك الكعك المسطح بالبطاطا الحلوة مع صفار البيض الشافي وبطن لحم الخنزير المدخن مع التفاح المخلل.
والجدير بالذكر أن مجلة “Us Weekly” قد ذكرت في وقت سابق، أن حفل زفاف الثنائي يمكن أنْ يكون في أي يوم الآن، مؤكدة في تقرير لها أن زواجهما هذا الشهر، وذلك بعد أن ظهر الثنائي في مكتب الزواج في مدينة نيويورك في 16 من سبتمبر الماضي.
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