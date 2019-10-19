أميرة هاني تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها.. هل تشبهها؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية أميرة هاني بعيد ميلاد شقيقتها من خلال حسابها الشخصي على موقع «انستجرام».

أميرة نشرت صور لها مع شقيقتها، وكتبت معلقة إن شقيقتها أصغر منها ب 3 سنوات، ولكنها كانت دائما بمثابة أم ثانية لها تهتم بها، وتدافع عنها باستمرار.

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الفنانة المصرية أضافت في رسالتها أن شقيقتها سارة هي الأكثر تعقلا، حيث تستشيرها في الكثير من أمورها، وختمت رسالتها عندما تمنت لها النجاح والسعادة الدائمة.

جمهور أميرة هاني لاحظ الشبه الكبير بينها وبين شقيقتها سارة، وهنأها بعيد ميلاد سارة من خلال عدد من التعليقات.

أميرة هاني هي ابنة شقيقة الفنانة نبيلة عبيد، ورثت حب التمثيل عن خالتها، وظهرت في اكثر من عمل فني، وأهمها مسلسل «سلسال الدم».

الفنانة الشابة شاركت مؤخرا في مسلسل «قيد عائلي»، مع عدد من النجوم ومنهم عزت العلايلي، صلاح عبدالله، ميرفت أمين، وبوسي، ريم البارودي، منة فضالي، ومحمد نجاتي، محمد محمود عبدالعزيز، دينا فؤاد، وحقق العمل نجاحا كبيرا بجزأيه الأول والثاني.