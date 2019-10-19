وفاة والد الفنان أحمد مكي بالإمارات

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

رحل عن عالمنا اليوم الجمعة 18 أكتوبر والد الفنان المصري أحمد مكي، والفنانة إيناس مكي، في مقر إقامته بالإمارات وسيتم دفنه في دبي.

وسافر صباح اليوم الفنان أحمد مكي وإيناس مكي لدفن والديهما، على أن يعودا خلال أيام لإقامة عزاء له في القاهرة.

واعلنت الفنانة إيناس مكي الخبر عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، قائلة: “البقاء لله وحده في والدي مكي بده في أبوظبي.. ربنا يغفرله و يدخله فسيح جناته.. نسألكم الدعاء له”.

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من ناحية أخرى يحضر أحمد مكي، يحضر لمسرحية بعنوان “حزلقوم” ليتم عرضها في موسم الرياض بالسعودية.

وكانت آخر أعمال مكى مسلسل “خصانة بشياكة” وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربيني، ويشارك فى بطولته عدد من الفنانين منهم بيومى فؤاد ، انتصار ، ويزو ، أوس أوس، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.

يذكر أن والد الفنان أحمد مكي جزائري الجنسية مقيم بالإمارات وولد أحمد مكي في وهران بالجزائر وعاش في مصر برفقة والدته المصرية.