فضل شاكر لأبناء لبنان: الله سينتقم ممن ظلمني ويظلمكم

كتب امير فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2019 11:55 مساءً - علق الفنان اللبناني فضل شاكر، على التظاهرات التي بدأت في العاصمة بيروت أمس، احتجاجا على فرض الحكومة اللبنانية لمجموعة من الضرائب الجديدة.

نشر شاكر، عبر حسابه الشخصي على موقع Twitter، تدوينة كتب فيها: “أيها المظلومون الغاضبون من كل طوائف لبنان، إعلموا أن الله سينتقم ممن ظلمني، ويظلمكم وستشرق شمس الحرية، وسيعود لبنان الفرح والحب والحياة”.

أيها المظلومون الغاضبون من كل طوائف #لبنان إعلموا ان الله سينتقم ممن ظلمني ويظلمكم وستشرق شمس الحرية وسيعود لبنان الفرح والحب والحياة