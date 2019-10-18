أصالة وطارق العريان.. 6 أدلة تؤكّد انفصالهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُحاول الفنانة السّورية أصالة نصري من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إيصال رسائلها الخاصة بطرق مثيرة للجدل.

لكن متابعيها لاحظوا في الفترة الأخيرة أنها تمر بمرحلة مختلفة، وهنالك تقارير أكّدت انفصال أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان انتشرت بقوة خلال الأيام الماضية، وهناك دلائل تؤكّد صحة ما تم تداوله برغم التزام الزوجين الصمت التام وعدم تأكيدهما أو نفيهما ما يثار حاليًا.

الدليل الأول هو أن أصالة فاجأت متابعيها بتغيير لون شعرها واعتماد قصة شعر جديدة من مصفف الشعر طوني صوايا، وبحسب علم النفس فإن الأشخاص الذين يخوضون تجارب حب فاشلة عادةً ما يتجهون إلى تغيير مظهرهم، للشعور بالثقة والانطلاق مرة أخرى، حيث تضيء الصّدمات العاطفية مراكز الألم في الدماغ، ويسعى الشخص وراء التركيز على المرح والتخلص من هذا الشعور.

أمّا الدليل الثاني فهو استغلال أصالة الوضع المُشتعل في لبنان لإيصال رسالة مبطّنة عن الخيانة، حيث نشرت عبر تويتر: "الشّعب عامل متل الستّ الّلي ما بتطلب الانفصال إلّا إذا شريكها خانها وبالغ، لأنّه مين بيتمنى المجهول وبيرحله؟ شويّة قهر وشويّة ظلم وشويّة إهمال مقبولين، بسّ كلّ شي بيزيد عنّ حدّه ، بينقلب ضدّه، والله ينصر شعوبنا العربيّه ويحمي أهلنا أين ما ظُلموا وأين ما ثاروا".

هذا التشبيه لم يأتِ من فراغ خصوصًا مع الأخبار المتداولة حول انفصالها، وقبل ساعات نشرت إحدى المجلات خبرًا مفاده أنه "لا صحة لخبر طلاقها من طارق العريان" بعد الاتصال مع النجمة السّورية، والسّؤال هنا لماذا لم تنشر أصالة الخبر بذاتها وهي على دراية بالأخبار المنتشرة حولها.

والدليل الثالث هو الكتب التي تعكف على قراءتها أصالة في هذه الفترة، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" ومن خلال خاصية "الستوري" مجموعةً من الكتب وصلت إليها على سبيل الهدية من إحدى صديقاتها المقرّبات.

وأظهرت أصالة، أسماء الكتب التي تلقتها والتي تُعبّر جميعها عن شموخ الأنثى وكبريائها، مؤكدةً في المقطع القصير الذي شاركت به متابعيها فقالت: "هدية رائعة من صديقة رائعة مجموعة كتب هبتدي في قراءتهم من بكرة شكرًا جزيلًا رفيقتي".

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وحملت معظم الكتب عناوين تدعم المرأة مثل: "لا تنكسر" و"دستور الأنثى" و"الرقص مع الحياة" و"قل وداعًا" و"الحياة بنكهة لا" و"الاتفاقيات الأربع"، وعلى ما يبدو من أسماء هذه الكتب أنَّ أصالة أكدت بهذه الخطوة أنها تعيش فترة وحدةٍ سيئة.

والدليل الرابع الذي يُثبت انفصال أصالة، هو تحدث ابنتها شام الذهبي عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" عن "ندرة الرجل ‏الذي يعامل المرأة معاملة مُرضية، تشعرها بالأمان وبأنها ملكة، فهذا الرجل من وجهة نظرها هو الملك، لأنه يشعرها بالأمان، أما ‏الرجل الذي يُشعر المرأة بأنها غير آمنة أو "قليلة"، فهو نفسه الشخص القليل"، ووجّهت رسالةً إلى الإعلامية رضوى الشربيني خلال حديثها، طلبت فيها أن تدعمها في كلامها.‏

وبحسب مصادر مقرّبة من أصالة، هناك حالة من الاضطراب في علاقتها بزوجها، وبالتحديد بعد أن نما إلى علمها وجود علاقة بين زوجها وفنانة مصرية شابة.

أمّا الدليل الخامس فهو قيام أصالة بحذف كل صور طارق العريان من حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك حضورها مؤخرًا حدث "حفل صناع الترفيه" في السعودية بمفردها وظهورها في أكثر من مقطع فيديو مع الإعلامي مصطفى الأغا، حيث تحدّثت بشكل غريب عن أنها طيبة بالفعل لكنها قد تتحول لإنسانة لئيمة تمامًا إذا تطلّب الموقف ذلك، وهو ما اعتبره الجمهور وقتها رسالة تهديد لزوجها.

والدليل السادس هو تعاقد طارق العريان مع إحدى شركات الإنتاج على تصوير فيلم جديد في أمريكا، وبالتالي فإنه سيقضي عامًا كاملاً في أمريكا، وهو ما جعل أصالة ترفض سفره وتهدده بالانتقال للإقامة بشكل دائم في البحرين، كونها تحمل جواز سفر بحرينيًا، وبالتالي ستحرمه من رؤية طفليهما كعقاب له.

يُذكر أن أصالة والعريان متزوجان منذ 13 عاماً وأنجبا طفلين توأم هما علي وآدم.