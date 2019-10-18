بعد مبادرة شيرين وأحلام بخصوص الحرائق..أين الفنانون اللبنانيون؟

ميرنا وليد - بيروت - تداعى العديد من الفنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق صرخة بضرورة المسارعة في إخماد الحرائق التي بدأت في منطقة المشرف في ​لبنان​، ثم امتدت إلى الدبية والدامور وغيرها من المناطق حتى أنها حاصرت الأهالي.

وقام اثنان منهم فقط بتلبية نداء جمعية "دفى" للمساعدة في توزيع المساعدات للعائلات التي غادرت منازلها جراء الحرائق الهائلة، وهما ​جوزيف عطية​ و​سعد رمضان​.

فيما إكتفى الباقون باستنكار عدم تحرك المسؤولين والتوجه ميدانياً إلى أماكن الحريق، لمعاينة المكان أو القيام بالاتصالات الضرورية لإغاثة المحاصرين، وأحياناً أخرى بكتابة كلمات التعاطف والاكتفاء بالصلوات، علماً أن الأهالي والمتطوعين إضافة إلى الدفاع المدني اللبناني والجيش اللبناني والهيئة الصحية وفوج الإطفاء قاموا بدور بطولي لمحاولة إخماد النيران، التي زاد من اشتعالها سرعة الرياح وإرتفاع درجات الحرارة. وانطلقت الدعوات للمساعدة وتأمين شقق وأماكن استضافة لكل الهاربين من لهيب النيران في تلك المناطق، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والذي دل على تضامن كبير بين اللبنانيين في هكذا كارثة، لكننا لم نشهد مساعدات حقيقية أو حتى عروضاً لإقامة حفلات من فنانين لبنانيين إلا القلائل منهم، التي كان من الأجدى أن يشاركوا ولو بأي نوع من المساعدة، حتى لو لم تكن علنية لإغاثة المتضررين من الحرائق، والمساهمة لاحقاً بإيجاد صيغة في حملة لإعادة التشجير.

وبرزت اللفتة الإنسانية لفنانة مصرية هي ​شيرين عبد الوهاب​ بإعلانها الاستعداد لإقامة حفل، يعود ريعه لمتضرري الحرائق وناشدت رئيس الحكومة اللبنانية ​سعد الحريري​ أن يكون برعايتهم، وشكرت الفنانة اللبنانية ​ديانا حداد​ شيرين معلنة استعدادها للمساعدة حيث كتبت :"شكراً يا حبيبتي على اللفتة الجميلة بحق وطنك التاني وطننا الغالي لبنان وبضم صوتي لصوتك ونحنا كلنا على استعداد لتقديم أي شي بحاجته المتضررين ولبنان"، ثم ما لبثت أن قامت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ بتأييد شيرين وإعلانها هي الأخرى عن استعدادها للقيام بالأمر نفسه، وكتبت :"وانا معاكي مشاركه شيرين حبيبتي لبنان ياما عطانا مبادره رائعه"، في حين طالب الفنان ​راغب علامة​ من أصدقائه التبرع لإعادة تشجير المساحات المحروقة.