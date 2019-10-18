كندة علوش تتعرض للإنتقادات بعد دعائها للبنان وتضامنها مع شعبه

كتب امير فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2019 06:56 مساءً - تعرضت الممثلة السورية ​كندة علوش​ لإنتقادات لاذعة من قبل بعض المتابعين وذلك بسبب دعائها للبنان وتضامنها مع شعبه، قائلة :”كل الحب والدعوات والصلوات للبنان والشعب اللبناني .. الله يحمي هالبلد الغالي ويحمي شعبه”، اذ ان بعضهم سأل لماذا لا تدعو للبلاد الأخرى.



فعلقت كندة على ذلك قائلة: “بترجاكن إذا دعيت للبنان لا حدا يقلي ليش ما دعيتي لسوريا وإذا دعيت لسوريا ما حدا يقلي نسيتي فلسطين وإذا دعيت لمصر ما حدا يقلي وين العراق ولو دعيت لتونس لا تقولولي طب وين السودان”.



وأضافت :”مابتقدرو تقولو آمين وتتمنوا الخير للغير بدون توجيه .. الله يحفظ كل بلادنا ويحميها ويعمر قلب أهاليها بالمحبة”.