مُعجب يحملُ ليدي غاغا ويسقط بها على الجمهور.. شاهدي الموقف المحرج!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرّضت المطربة الأمريكية ليدي غاغا خلال حفل لها بمدينة لاس فيغاس لموقف محرج إثر سقوطها من المسرح نحو الجمهور بسبب حماس أحد المتواجدين بالحفل الذي دفعه إلى الصعود وحمل "غاغا" على صدره فسقط الاثنان إلى الأسفل.

واهتمّت مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا في إنستغرام بنشر وتداول مقطع الفيديو التي ظهرت خلاله غاغا وهي تسقط من أعلى المسرح لتتهاوى على الجمهور، في مشهد مكرّر من سقوطها قبل ثلاث سنوات من أحد المسارح بلاس فيغاس، لكن الصدفة لعبت دورها معها، ليس مثل تلك المرة.

وحصلت المطربة الأمريكية ليدي غاغا، على جائزة أوسكار "أفضل موسيقى أصلية" عن أغنية "شالو" في فيلم "إيه ستار إز بورن" الذي تؤدي دور البطولة فيه.

جدير بالذكر أن ليدي غاغا كانت أعلنت أن ألبومها المقبل سيحمل اسم "أديل"، ما رآه متابعوها إشارة واضحة إلى ربط اسم الألبوم باسم المطربة العالمية.