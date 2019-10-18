حسن الراد وسيد رجب ومنذر ريحانة نجوم "حصار جهنم"

تعاقدت الشركة المنتجة لفيلم "حصار جنهم"، للنجم حسن الرداد، مع كلا من الفنان سيد رجب، هالة فاخر، منذر ريحانه، معتصم النهار، كريم سرور، للمشاركة فى بطولة الفيلم المقرر انطلاق تصويره خلال أيام وهو من تأليف وإخراج محمد ميدة. ومن المقرر أن تعقد حاليًا الشركة المنتجة جلسات عمل للوقوف على الخطوط الرئيسية للفيلم استعدادًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة، كما تواصل الشركة تصوير البوسترات الدعائية للعمل. وتدور أحداث الفيلم فى إطار خيال علمي، عن فريق متطوع لإنقاذ العالم من بعض الأشخاص الذين يحاولوا السيطرة على كوكب الأرض، ويذهبون إلى مكان ما لا يوجد على الخريطة وتتوالى الأحداث فى شكل كوميدى علمي. قد يهمك أيضاً :