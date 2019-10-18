تراند اليوم : أول رد من "كاظم الساهر" حول شائعة وفاته بسبب "السم"

كشفت مصادر مقربة من المطرب العراقي كاظم الساهر عن معاناته مع المرض خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي كان سببًا في إطلاق شائعات حول وفاته.

ووفق تلك المصادر، التي فنت عزم الساهر اعتزال الغناء على ضوء حالته الصحية، فإن النجم العراقي يعاني من الارهاق الدائم والتعب، لكن ذلك لا يشكل خطرًا على حياته اليومية.

وفيما لم يصدر أي تعليق من جانب الساهر حتى الآن، كتب حسابه الساهر عبر موقع "تويتر": "نود أن نلفت عنايتكم الى أن كاظم الساهر بخير و الشائعات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي عارية عن الصحة. نشكر اهتمامكم و محبتكم. دمتم بكل خير".

وكانت شائعة وفاة الساهر انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الزعم بأنه تناول سمًا دسته له زوجته ‏في طعامه، ولكن الساهر أنهى الجدل بنشر فيديو لأغنية "متمردة"، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب: "متمردٌ أيضاً أنا وحبيبتي متمردة متمردان مميزانِ وعاشقانِ بعنفوانِ وحياتنا متجددة".

الجدير بالذكر أن الساهر سيحيي حفلاً غنائيًا في السعودية بمشاركة النجم وليد الشامي في 12 ديسمبر ضمن حفلات "موسم الرياض".