حقيقة خضوع كاظم الساهر للعلاج بعد سوء حالته الصحية

انتشرت في الساعات الماضية أخباراً تتحدث عن أن النجم العراقي كاظم الساهر يمر بحالة صحية حرجة، حيث يخضع للعلاج طالبين من جمهوره أن يدعو له بالشفاء العاجل.

هذه الأخبار التي انتشرت بكثافة على مواقع التواصل، أحدثت بلبلة في صفوف عشاق القيصر، ما دفعه الى الخروج عن صمته لينفي كل الإشاعات المتداولة.

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وكتب “الساهر” على حسابه عبر موقع تويتر: “نود أن نلفت عنايتكم الى أن كاظم الساهر بخير والشائعات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الإجتماعي عارية عن الصحة. نشكر إهتمامكم ومحبتكم. دمتم بكل خير“.

ثم غرّد القيصر مباركاً للسعودية افتتاح فعاليات “البوليفارد” ضمن موسم الرياض وكتب: “ألف مبروك هذا الإنجاز الرائع والمبهر. بالتوفيق والنجاح ونراكم قريباً بالرياض ان شاءالله”.

ومن المتوقع ان يلتقي الجمهور السعودي القيصر بحفلة فنية، تاريخ 12 كانون الاول/ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات “موسم الرياض”.