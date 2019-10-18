القاهرة - لايف ستايل احتفل الفنان الشاب حازم إيهاب بافتتاح مسرحيته الجديدة "سكة سفر" علي مسرح الهوسابير بوسط البلد، بحضور المنتجة سارة الطباخ مالكة شركة "إيرث برودكشن" وعدد من الفنانيين الشباب منهم سيف زهران ومحمود الليثي وطوني ماهر. وامتلأ المسرح بالكامل من الجمهور وكان معظمهم من الشباب، ورفعت إدارة المسرح "لافتة كامل العدد". المسرحية تدور أحداثها في إطار كوميديا اجتماعية ويشارك فيها مجموعة من الوجوه الجديدة ومن تأليف وإخراج وليد طلعت. قد يهمك ايضاً: سارة الطباخ تتعاقد مع تامر عاشور وتتولى إدارة أعماله

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح مسرحية حازم إيهاب "سكة سفر" في حضور سارة الطباخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.