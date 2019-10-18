يارا جبران تهرب من واقعها في "بين بحرين"

بالرغم من تخرجها في قسم المسرح بالجامعة الأميركية، أشادت الإعلامية منى الشاذلي بتمكن الممثلة يارا جبران من التقاط ألفاظ وأداء الشخصية التي جسدتها في فيلم "بين بحرين"، كما لو كانت بالفعل تعيش في نفس القرية ونفس الشارع.
وخلال استضافتها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة CBC، قالت يارا جبران إنها شعرت بروح الشخصية بمجرد قراءة السيناريو، وأحست بأن تلك المرأة تتصف بنوع من الخفة رغم ظروفها، كما لو أنها تحاول الهرب من واقعها.
وأضافت يارا جبران أنها كانت فور ارتدائها ملابس الشخصية ترتدي الشخصية نفسها، وساعد على ذلك أيضا شكل الشعر، والتواجد في مكان التصوير، والخصلة الذهبية التي احتفظت بها على مدى شهر من حياتها.
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