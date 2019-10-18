مي حلمي تحتفل بعيد ميلاد محمد رشادعبر "إنستغرام"

القاهرة - لايف ستايل
احتفلت الإعلامية مي حلمي، بعيد ميلاد زوجها المطرب محمد رشاد، عبر حسابها الشخصي على انستغرام .
و نشرت مي حلمي صورة جمعتها برشاد، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد، يا حبيبي وأخي وأبي وصديقي وجدي، أنت تقدم لي ما هو أكثر من حب زوج لزوجته، أحبك من الأرض للمريخ، عقبال 10 آلاف سنة، وأنا على نَفَسَك".
يذكر أن مي حلمي قد احتفلت بزفافها على الفنان محمد رشاد في 23 مارس الماضي في سرية تامة، وبعيدا عن وسائل الإعلام، ولم يكشفا عن أي تفصايل، إلا لبعض الأصدقاء المقربين فقط، وكان الزفاف مفاجأة لجمهورهما، نظرًا لإلغاء حفل الزفاف الأول بسبب مشاكل بين العائلتين قبل ساعات من انطلاقه.
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