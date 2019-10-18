مي حلمي تحتفل بعيد ميلاد محمد رشادعبر "إنستغرام"

احتفلت الإعلامية مي حلمي، بعيد ميلاد زوجها المطرب محمد رشاد، عبر حسابها الشخصي على انستغرام .

و نشرت مي حلمي صورة جمعتها برشاد، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد، يا حبيبي وأخي وأبي وصديقي وجدي، أنت تقدم لي ‏ما هو أكثر من حب زوج لزوجته، أحبك من الأرض للمريخ، عقبال 10 آلاف سنة، وأنا على نَفَسَك".‏

يذكر أن مي حلمي قد احتفلت بزفافها على الفنان محمد رشاد في 23 مارس الماضي في سرية تامة، وبعيدا عن ‏وسائل الإعلام، ولم ‏يكشفا عن أي تفصايل، إلا لبعض الأصدقاء المقربين فقط، وكان الزفاف مفاجأة ‏لجمهورهما، نظرًا لإلغاء حفل الزفاف الأول ‏بسبب مشاكل بين العائلتين قبل ساعات من انطلاقه. ‏

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