شاهد.. الفنانة ريماس منصور تعلق على نفخ شفتيها: لتصبح مثل القلب

كتب امير فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2019 11:50 صباحاً - خرجت الفنانة ريماس منصور، عن صمتها للرد على حملةُ الهجوم الذي تعرضت لها بسبب خوضها لعملية تجميل لنفخ شفتيها.

ونشرت ” منصور ” فيديو لها على ” سناب شات ” قالت فيه إنها تلجأ لعمليات الحقن التجميلية ” كونتور ”، لأن شفتيها كبيرة بالفعل وتحتاج لتحديد ليصير مثل القلب.

وأوضحت ” ريماس ” أن ذوات الشفاه الممتلئة يحتاجون لعمل ” كونتور ” ، أما ذوات الشفاه الصغيرة يلجأنَ للفيلر لتعبئتها وتضخيمها أكثر.

وحظي تبرير الفنانة ريماس على هجوم أيضا ووصفوا ما فعلته بأنه ” تخريب ” لوجهها.