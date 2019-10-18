كتب امير فتحي في الجمعة 18 أكتوبر 2019 11:50 صباحاً - خرجت الفنانة ريماس منصور، عن صمتها للرد على حملةُ الهجوم الذي تعرضت لها بسبب خوضها لعملية تجميل لنفخ شفتيها.
ونشرت ” منصور ” فيديو لها على ” سناب شات ” قالت فيه إنها تلجأ لعمليات الحقن التجميلية ” كونتور ”، لأن شفتيها كبيرة بالفعل وتحتاج لتحديد ليصير مثل القلب.
وأوضحت ” ريماس ” أن ذوات الشفاه الممتلئة يحتاجون لعمل ” كونتور ” ، أما ذوات الشفاه الصغيرة يلجأنَ للفيلر لتعبئتها وتضخيمها أكثر.
وحظي تبرير الفنانة ريماس على هجوم أيضا ووصفوا ما فعلته بأنه ” تخريب ” لوجهها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الفنانة ريماس منصور تعلق على نفخ شفتيها: لتصبح مثل القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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