مجدي صابر يؤكد أن مهرجان الموسيقى العربية فخر لمصر وسننافس به العالم

قال رئيس دار الأوبرا المصرية مجدي صابر إن أكبر مهرجان الموسيقى العربية يعد واحدا من أهم مهرجانات في الشرق الأوسط، فهو فخر لنا كمصر.



وأضاف صابر، خلال المؤتمرا الصحفي المقام وذلك للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ 28 من مهرجان الموسيقي العربية، المقرر إقامتها فى الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر، أن المهرجان يحتوي على مجموعة مميزة من الفنانين، وفخور بمهرجان مميز ورائع وننافس به في مهرجانات العالم العربي بالرغم من فارق الإمكانيات الكبيرة.



وأعلن أن المهرجان يحتوي على 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات.



ويقام المؤتمر بحضور أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامى امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.

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