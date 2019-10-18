أصالة تُعيد نشر مقطع من "حالة كركبة" تعبيرًا عن حالتها السيئة

لجأت الفنانة السورية أصالة نصري إلى إعادة نشر مقطع من أغنيتها "حالة كركبة" التي طرحتها ضمن ألبومها الأخير "في قربك" وذلك عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام"، لتُعبّر عن الحالة السيئة التي تعيشها هذه الفترة بحسب المتابعين، ورغم أن الأغنية تم طرحها أواخر أغسطس/أب الماضي، إلا أن أصالة وجدت ضالتها في هذه الأغنية التي من الواضح أنها تُعبّر عن حالتها حاليًا، خاصةً في ظل تساؤل الجمهور عن حقيقة الأزمة التي تعيشها مع زوجها المخرج طارق العريان نتيجة الرسائل الغامضة التي نشرتها مؤخرًا عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام".

وتبيّن أن هذه الأغنية لم تجد النجاح الكبير مثل عدد من أغانيها كـ"جابوا سيرته"، فضلًا عن أن هذه الأغنية لم تصل للمليون الأول من نسب المشاهدة عبر قناتها على اليوتيوب إذا وصلت إلى 900 ألف مشاهدة فقط.

ويقول المقطع الذي نشرته أصالة عبر "ستوري": "حالة كركبة في دماغي دربكة كل الحاجات ملغبطة وحياتي مكعبلة، مليت وراحة بالي وحشاني، نويت أعيد ترتيبي من تاني ومليت".

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وكان مصدر مقرّب من الثنائي المخرج طارق العريان وزوجته أصالة نصري، قد أكّد أن العلاقة بينهما بدأت تتدهور بينهما في الآونة الأخيرة، بعدما تعاقد الأول مع إحدى شركات الإنتاج فى أمريكا لإخراج فيلم هناك وبقائه عامًا كاملًا في الولايات المتحدة.

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وأضاف المصدر أن قرار العريان بالتوجه للولايات المتحدة أثار غضب أصالة لأنها تشكُّ بوجود علاقة بين زوجها وإحدى الفنانات الشابات.

وأوضح أن أصالة رفضت مسألة تواجد زوجها في أمريكا لمدة عام كامل، وعندما رفضت سفره تمسّك هو الآخر بقراره، فهدّدت أصالة بالسفر إلى البحرين للإقامة هناك، خاصةً وأنها تحمل جواز سفر بحريني بالإضافة إلى جنسيتها السورية.

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