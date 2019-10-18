بيلا حديد.. أجمل إمرأة في العالم

متابعة بتجــــــــــــرد: فازت العارضة الفلسطينية العالمية بيلا حديد بلقب أجمل إمرأة في العالم بعدما جاء اسمها في أعلى اللائحة، محرزةً تقدّماً بارزاً على شقيقتها جيجي حديد، وبيونسيه، وكارا ديليفين، وكاتي بيري.

وبحسب معايير نظرية النسبة الذهبية التي وضعها اليونان، حطّمت بيلا البالغة من العمر 23 عاماً معدّل تصنيف الجمال بملامحها التي أحرزت نسبة 94.37 في المئة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ كلاً من ذقنها، وموقع عينيها، وجبينها هي ملامح بيلا الأفضل، وذلك استناداً إلى خرائط مسح الوجه العلميّة.