رغم الخلاف الكبير.. أصالة وأنغام في مهرجان واحد

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن مهرجان الموسيقى العربية عن أبرز المطربين الذين يغنون بافتتاح وختام الدورة الـ28 من المهرجان، وعلى رأسهم أصالة وأنغام.

ويمتد المهرجان من 1 إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني.

وسيكون المهرجان، الحدث الأول الذي يجمع أصالة وأنغام، منذ الأزمة التي اندلعت بينهما وأسفرت عن إلغاء كل منهما متابعة الآخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب زواج أنغام من أحمد إبراهيم، زوج قريبة طارق العريان، زوج أصالة.

ومن المقرر أن يشارك 92 فنانا في إحياء حفلات المهرجان، منهم محمد منير، رحاب مطاوع، سعد رمضان، مدحت صالح، مروان خوري، محمد الحلو، هاني شاكر، أنغام، عاصي الحلاني، وائل جسار، فايا يونان، محمد الشرنوبي، أصالة، نادية مصطفى، محمد ثروت وغيرهم.

ويكرم المهرجان 12 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية منهم محمد منير والشاعر فاروق جويدة والموسيقار البحريني وحيد خان والمطربة ريهام عبد الحكيم والمطربة مي فاروق والشاعر العراقي كريم عودة والموسيقار عمرو اسماعيل.