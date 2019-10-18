شكرا لقرائتكم متسابق يجبر لجنة تحكيم "ذا فويس" على كسر قواعد البرنامج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منذ الحلقة الأولى من الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC"، ولجنة التحكيم تجمع على كونه موسماً استثنائياً.

حيث يشهد كل أسبوع من البرنامج العديد من الأحداث والمفاجآت، والتي كان أحدثها ما جاء في حلقة السبت، حينما اضطر حماقي لكسر قواعد البرنامج في اختيار المتسابقين.

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حينما قرر الالتفاف إلى المتسابق، مارك رعيدي، على الرغم من اكتمال فريقه، وأكد حماقي على كونه لم يستطع منع نفسه من الالتفاف إلى المتسابق، وهو لا يدري ما القرار الذي سيتم اتخاذه في هذه الحالة، خاصة أن فريقه اكتمل، وهو ما أيده راغب علامة فيه وأكد على أن القواعد تنكسر أمام مثل هذه المواهب.

فما كان من إدارة البرنامج سوى الإعلان عن زيادة عدد المتسابقين في كل فريق إلى 15 موهبة بدلاً من 13، خاصة أنه مازال هناك حلقة أخيرة في مرحلة الصوت وبس، تعرض مساء السبت المقبل ويتاح فيها للمدربين استكمال المقاعد الشاغرة بفرقهم.