شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير الفن لخبطوا المصريين..أم كلثوم وعبد الوهاب وفريد أتولدوا أمتى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظى عمالقة الفن ونجوم الزمن الجميل بمحبة كبيرة بين الملايين من عشاق فنهم ، وبينما يتفق أغلب الناس على عبقريتهم وإبداعهم يختلف الكثيرون حول بعض المعلومات الواردة عنهم وأهمها تواريخ ميلادهم التى حيرت الباحثين، سواء بسبب اختلاف المصادر والوثائق، أو بسبب رغبة بعض النجوم إخفاء تاريخ ميلادهم الحقيقى ليبدون أمام جمهورهم أصغر سنا من أعمارهم الحقيقية.

ومن بين عمالقة الفن الذين اختلف الباحثون حول تاريخ مولدهم كوكب الشرق أم كلثوم ،إذ ذكر موقع ويكيبديا أنها ولدت فى محافظ الدقهلية فى 31 ديسمبر عام 1898 ، بينما السجلات الرسمية تشير إلى أنها ولدت فى مايو من عام 1908 ، ولذلك اختلفت الكثير من المصادر والكتب التى تناولت سيرة كوكب الشرق حول هذه المعلومة.

وذكر كتاب "أغانى أم كلثوم..لوحات فنية" لـلكاتب على الودى، أن الاسم الحقيقى لكوكب الشرق هو فاطمة إبراهيم البلتاجى وأن تاريخ ميلادها المعتمد 4 مايو 1904 ، فيما يرجح بعض الكتاب أنها من مواليد 20 ديسمبر 1898 بمحافظة الدقهلية.

وهذا ما يؤكده كتاب "حليم وأنا" لهشام عيسى الذى يقول أن تاريخ ميلاد أم كلثوم غير معروف وأن أقرب الأقوال إلى الصحة إنه 4 من مايو سنة 1904".

فيما أكدت بعض المراجع أن البيانات الرسمية الموجودة فى شهادة ميلاد أم كلثوم الصادرة عن وزارة الداخلية ومديرية أمن محافظة الدقهلية تشير إلى أن اسمها أم كلثوم ابراهيم البلتاجي وتاريخ ميلادها 4 من مايو عام 1904.

أما موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، فظل تاريخ ميلاده لغزاً طوال حياته، وحتى بعد رحيله ، حيث اختلفت المصادر والمراجع حول سنة ميلاده ، وهل هو مولود عام 1910، أم 1902، أم 1900، أم 1898؟.

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وكان محمد عبد الوهاب يؤكد خلال حياته أن تاريخ ميلاده المسجل في جواز سفره ، وفي بطاقة هويته، هوعام 1910 ، لكن سلسلة من الأحداث الفنية في حياة موسيقار الأجيال خاصة في سنواته الأولى، تؤكد أن هذا التاريخ لا يتطابق مع أحداث حياته.

ففي أعداد مجلة «المصباح» الثقافية التى نشرت مذكرات الشاعر أحمد رامي ، قال الشاعر الكبير أنه تعرف إلى محمد عبد الوهاب للمرة الأولى وهو مطرب ناشئ موهوب عام 1915، و لا يعقل أن يكون هذا اللقاء قد تم وعبد الوهاب في الخامسة من عمره .

كما أن الأديب توفيق الحكيم، الذي كان صديقاً حميماً ومن أقرب أصدقاء عبد الوهاب منذ النصف الأول من القرن العشرين، وكتب له قصة فيلمه السادس «رصاصة في القلب»، كان يؤكد أنه من نفس جيل عبد الوهاب، وأن كليهما ولد قبل عامين على الأقل من بداية القرن العشرين، أي في العام 1898،فيما تختلف المصادر حول تاريخ ميلاد الموسيقار فريد الأطرش بين 4 تواريخ ، فتذكر المصادر أنه ولد فى 21 إبريل ولكنهم يختلفون حول سنة ميلاده بين عام 1910 ، 1912، 1915، 1917 ، وعلى الرغم من أن الفنان الكبير ذكر فى بعض التسجيلات الصوتية أنه من مواليد عام 1917 ، فإن صديقه ومحاميه محمود لطفي ذكر أن فريد نفسه لا يعرف تاريخ ولا سنة ميلاده ، وهو ما أكده المؤرخ الفنى نعيم المأمون جامع تراث الفنان فريد لأطرش ، مؤكدا أن فريد لم يكن يحتفل بعيد ميلاده.

وأكد نعيم المامون أنه يستبعد عام 1910 لأنّه مبالغ فيه كتاريخ لميلاد فريد، وذلك لأن أباه فهد فرحان الأطرش تزوّج أمّه علياء حسين المنذر عام 1909، فأنجبت له خمسة أبناء ، ثلاثة ذكور أوّلهم فؤاد ، وأنور الذى توفّي قبل هجرة الأسرة إلى مصر عام 1923، ثم فريد، وبعده آمال "سمهان" الّتي ولدت عام 1917، وليس كما يزعم البعض بأنّها من مواليد 1912.

وأشار المامون إلى أبنّ منظّمة الأمم المتّحدة للتّربية والعلم والثّقافة «اليونيسكو»، خلال مجلسها التّنفيذيّ بتاريخ 9 سبتمبر 2013، دعمت طلباً تقدّمت به الجمهوريّة العربيّة السّوريّة لجعل عام 2015 سنة للاحتفال بالذّكرى المئويّة لميلاد الموسيقار فريد الأطرش ، مرجحا أن يكون يوم ميلاد الأطرش18 أكتوبر وليس 21 أبريل، وذلك لأنّ فريد الأطرش ولد يوم عيد الأضحى ، وهذا التّاريخ يوافق يوم 10 ذي الحجّة من عام 1333 في بعض بلدان الشّرق العربيّ ، بحسب التّقويم الهجريّ.