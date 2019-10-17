شاهد.. نانسي عجرم تتوجه للرياض لهذا السبب

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، صورة جديد لها خلال توجهها لمدينة الرياض؛ للمشاركة في فعاليات موسم الرياض بالسعودية. وعلقت عجرم من خلال حسابها بموقع التبادل الصور والفديوهات إنستجرام، على الصورة قائلة :" في طريقي إلى الرياض:". الصورة قائلة :" في طريقي إلى الرياض:". Advertisements ويشار أن آخر أعمال نانسى عجرم كليب أغنية وطنية جديدة بعنوان "راجل ابن راجل"، من كلمات ملاك عادل ومن ألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي أحمد عادل وإخراج بتول عرفة. ابن راجل"، من كلمات ملاك عادل ومن ألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي أحمد عادل وإخراج بتول عرفة.

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