بالصور- وسيم صليبي وريما فقيه يحتفلان بعمادة إبنهما

Oct 17, 2019 إحتفل وسيم SAL صليبي وزوجته ريما فقيه، الحامل بطفلها الثالث، بعمادة إبنهما الصغير جوزيف في الولايات المتّحدة الأميركيّة. وقد اختارا المُغنّي العالميّ “ذا ويكند” عرّاباً له. حضر مراسم المعموديّة والحفل الذي تلاها كلّ من عائلتي فقيه وصليبي والمُقرّبين من الوسط الفنّي، نذكر من بينهم ” Massari” و””Belly و” French Montana”وغيرهم.







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