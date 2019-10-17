تراند اليوم : علم لبنان يضع فنان مصري شهير في موقف محرج وسخرية واسعة...

وقع الفنان المصري ” أحمد السقا ” في موقف محرج للغاية، وتعرض بسببه إلى بعض التعليقات الساخرة بعد نشره لرسالة تضامن مع الشعب اللبناني بعد الحرائق الهائلة التي تعرضت لها خلال اليومين الماضيين .

حيث كتب أحمد السقا عبر موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة قال فيها : ” اللهم احفظ لبنان وشعبه .. لبنان يحترق ” وأرفقها بشكل علم جزيرة تاهيتي بدلا من علم لبنان .



إذ يتشابه العلمان والاختلاف بينهما هو شجرة الأرز الموجودة في منتصف العلم اللبناني فيما يحتوي علم تاهيتي على شعار الجزيرة وهو ما لم ينتبه إليه ومازالت التغريده متروكة على تويتر بعلم تاهيتى و لم يقم بتعديلها .

وتفاعل عدد من متابعيه بالتعليقات الساخرة على تغريدته بوضع صورا لأعلام دول تختلف عن ما يكتبونه مثلما فعل .