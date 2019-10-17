شاهد.. أحمد الفيشاوي من داخل الجيم لهذا السبب

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة له داخل الجيم يستعد لفيلمه الجديد "أشباح أوروبا" وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام.
وعلق "الفيشاوي" على الصورة قائلًا: "تدريبات من كواليس فيلم أشباح أوروبا:".
والفيلم كان يحمل اسم "عقدة الخواجة"، ثم تم تغييره إلى "حجر الإسكندر"، ثم استقر صناع الفيلم على اسم "أشباح أوروبا".
ويذكر أن العمل قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في بطولته كلٌ من هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر وأروى جودة.
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