شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام: "الرجوع للجيم بيفكرنى بأول يوم مدرسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد إمام، جمهوره بصورة جديدة له من داخل الجيم بعد فترة من التوقف.

وكتب إمام قائلا: "مش عارف ليه الرجوع للجيم بيفكرني بأول يوم مدرسة"، وحازت الصورة على إعجاب العشرات من متابعيه متمنين له المزيد من النجاح.

وعلى الجانب الآخر، أوشك النجم محمد إمام على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد"، المقررعرضه خلال الفترة المقبلة، وفيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلم.