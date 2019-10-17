تراند اليوم : "السقا" يتضامن مع اللبنانيين لكنه يغضبهم بهذه الصورة...

عبر الممثل المصري أحمد السقا عن تضامنه مع الشعب اللبناني في أعقاب سلسلة الحرائق الأخيرة التي تشهدها البلاد، لكنه أخطأ في شكل العلم اللبناني.

وغرد السقا عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلاً: "اللهم أحفظ لبنان وشعبها"، وأرفق دعاءه صورة للعلم الخاص بجزيرة تاهيتي، ظنًا منه أنه العلم اللبناني، في ظل التشابه بينهما، إذ أن الأخير يحتوي على شجرة الأرز في المنتصف، فيما يحتوي علم تاهيتي على شعار الجزيرة.



وعبر عدد كبير من نجوم الفن عن تفاعلهم مع الشعب اللبناني، بعد أن نشبت فجر الثلاثاء، حرائق في مناطق المشرف والدبية والناعمة والدامور في الشوف (ساحل جبل لبنان الجنوبي)، والمدينة الصناعية في ذوق مصبح، وكريت، ومزرعة يشوع، وقرنة الحمرا في قضاء المتن، والمنصورية في قضاء المتن (شمال بيروت)، وعكار شمالي البلاد.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، في بيان، أن "الحرائق اندلعت في غابات عدد من المناطق، وأتت على مساحات واسعة من الأشجار الحرجية (الغابية) المتنوعة، ولامست المنازل في عدد منها"، دون تحديد أي أضرار محتملة.