كتب امير فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2019 02:58 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من منطقة الدبية في لبنان والذي يسجل موقفا إنسانيا عظيما لمؤذنا في أحد المساجد .
حيث قام هذا المؤذن بدعوة الأهالي عبر مكبرات الصوت للإحتماء بالمسجد من النيران التي اندلعت في البلاد نتيجة الحرائق .
وقال المؤذن في مقطع الفيديو : ” إلى أهالي الدبية الكرام مسلمين ومسيحيين .. باب المسجد مفتوح لمن يريد من العائلات ” .
ويأتي ذلك على خلفية الحرائق الهائلة التي شهدتها لبنان خلال الأيام الماضية في منطقة الشوف والدبية والدامور والتي وصلت إلى أكثر من 104 حرائق .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. مؤذن يدعو المسيحيين لدخول المسجد والاحتماء به في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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