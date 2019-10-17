شاهد .. مؤذن يدعو المسيحيين لدخول المسجد والاحتماء به في لبنان

كتب امير فتحي في الخميس 17 أكتوبر 2019 02:58 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من منطقة الدبية في لبنان والذي يسجل موقفا إنسانيا عظيما لمؤذنا في أحد المساجد .

حيث قام هذا المؤذن بدعوة الأهالي عبر مكبرات الصوت للإحتماء بالمسجد من النيران التي اندلعت في البلاد نتيجة الحرائق .

وقال المؤذن في مقطع الفيديو : ” إلى أهالي الدبية الكرام مسلمين ومسيحيين .. باب المسجد مفتوح لمن يريد من العائلات ” .

ويأتي ذلك على خلفية الحرائق الهائلة التي شهدتها لبنان خلال الأيام الماضية في منطقة الشوف والدبية والدامور والتي وصلت إلى أكثر من 104 حرائق .